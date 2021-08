Was bedeutet "gut integriert sein"? Schwer zu beantworten, sagt Niklas Harder. Er ist der Co-Leiter der Abteilung Integration am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin. Es gebe in der Forschung keine einheitliche Definition. Es gebe aber so eine Art Konsens: Ein selbstständiges Leben in Deutschland führen können – indem man die Sprache spricht, eine Beschäftigung findet, ein soziales Netzwerk hat etwa.