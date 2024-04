Integrationskurse Sprachschulen bieten Festanstellungen unter Mindestlohn

Alicia Stachura fängt an zu recherchieren und merkt schnell, dass die Festanstellungen gerade nicht nur an ihrer Schule ein Thema sind. Sie wendet sich deshalb an das für die Kurse zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. "Das BAMF hat mir selbst geschrieben, dass sie ja keine Macht haben. Aber ich denke schon, dass sie das können. Also dass das BAMF sagt: 'Okay, bitte auch so und so viel Geld'. Wenn sie das auch für Freiberufler sagen können, dann sollten sie auch für die Verträge zuständig sein."