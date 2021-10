Antisemitismus und Verschwörungsmythen "Die Bösen sind die Anderen"

Die Verbindung zur Verschwörungsmentalität oder dem Glauben an verschwörungstheoretische Narrative ist natürlich da und ist auch statistisch zu beobachten. So wurde zum Beispiel in der letzten Leipziger Autoritarismus-Studie erstmals auch das erfasst, was wir als "coronabezogene Verschwörungsmentalität" bezeichnet haben. Wir konnten zuletzt auch zeigen: Es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen diesen Einstellungsmustern. Das Interessante ist, dass sowohl die klassische, als auch die speziell coronabezogene Verschwörungsmentalität extrem stark mit den drei bereits genannten Facetten des Antisemitismus korrelieren. Bei der coronabezogenen Verschwörungsmentalität handelt es sich also nicht etwa um eine harmlose Kritik an Corona-Maßnahmen. Es handelt sich um eine Form der Verschwörungsmentalität, die stark mit Antisemitismus zusammenhängt.