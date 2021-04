Es war ein sogenanntes Durchlauf-System. Man hat sich am Eingang einen Bon geholt. Dann ist man durchgelaufen, hat sich genommen, was man wollte. Und hinten hat man bezahlt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.

Wir waren junge Leute, frisch von der Hochschule. Wir waren begeistert, dass wir als Anfänger so eine Aufgabe bekommen hatten. Das ist ein Stück Herzblut von uns gewesen. Es war ja Nachkriegszeit. Es wurde noch gehungert. Wir haben Dresden Stück für Stück wieder aufgebaut. Und dann nach der Wende kamen die Bagger und haben alles wieder abgerissen. Ich könnte meinen Enkeln nichts mehr zeigen von dem, was ich gemacht habe.

Ich denke nicht. Das war hygienisch einwandfrei hier. Das Geld zum Beispiel hat man erst ganz zum Schluss angefasst. Das war weit weg von den Speisen. Und es gab auch genug Räume für das Personal. Das war großzügig gestaltet, sogar mit Duschen. Das ist in modernen Gaststätten gar nicht mehr üblich.

Wir mussten das damals so machen. Die Wirtschaft in der DDR war nicht in der Lage, das anders zu organisieren. Die HO hat die Waren dort zentral angeliefert. Und diese Gaststätten waren total gefragt. Da war immer Hochbetrieb. Aber nach der Wende hatte die Bevölkerung andere Wünsche. Da wurden diese Komplexe nicht mehr gebraucht.