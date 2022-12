In der Tat sollten uns Kinder viel wert sein. In Sonntagsreden hören wir das auch mal, was für ein besonderes Gut Kinder sind. Ich warne aber vor dieser Haltung. Wir sehen in Kindern im besten Falle Fachkräfte, Renteneinzahler oder Pflegekräfte – eben alles, was wir brauchen. Wir sehen in den Kindern viel Potenzial im Sinne der Verwertbarkeit. Aber wir müssten das anders sehen: Welches Potenzial haben Kinder jetzt für sich selbst? Wir sollten sie als Subjekte ernst nehmen und ihre Entwicklung unterstützen und uns nicht fragen, was sie uns in Zukunft nützen. Wir sollten da weniger von uns Erwachsenen ausdenken. Kinder sind nicht unsere Zukunft, sondern Kinder brauchen ihre Zukunft.