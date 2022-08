Ich bin angetreten in den sozialen Medien, um wissenschaftliche Informationen zu vermitteln, gerne auch, um darüber zu diskutieren. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, alles zu wissen oder alles immer besser zu wissen. Aber dann muss es eben auch eine sachliche Diskussion sein. Die kann natürlich auch gerne mal emotional sein. Impfen betrifft einen ja auch sehr persönlich. Aber es darf eben nie einen gewissen Punkt überschreiten, den Diskurs verlassen und eigentlich nur noch darauf ausgerichtet sein, die andere Person zu zerstören.

Sie haben die Plattformen angesprochen. Wie ist es mit der Politik? Fühlt man sich von ihr und von den Behörden genug unterstützt?

Nein, überhaupt nicht und das war sicherlich auch der Fall bei der österreichischen Kollegin. Man wendet sich in Verzweiflung und in Panik zum Beispiel an die Polizei und natürlich gibt es einzelne Beamtinnen, die reagieren total super darauf. Aber ich habe auch solche Sachen zu hören bekommen wie: "Ja, dann begeben sie sich halt nicht in die Öffentlichkeit. Warum machen Sie das auch? Sie machen das doch freiwillig, da müssen Sie das auch aushalten." Oder es heißt sinngemäß, das sei Meinungsfreiheit, jeder dürfe alles sagen. Aber man darf auch nicht über die Straße gehen, jemandem eine reinhauen und sagen: "Ich finde dich total bescheuert."

Da überschreitet manche Tat eine Grenze und ich finde, die Sicherheit, dass so etwas auch verfolgbar ist, sollte man auch in den sozialen Medien haben. Und weil Sie angesprochen haben, dass man natürlich auch dieser totalen Diskursverweigerung etwas entgegensetzen muss – durch Informationen, durch Aufklärung, durch das Dabeibleiben – das sehe ich ganz genauso. Aber wenn gar kein Diskurs mehr möglich ist, was soll ich dort tun? Ich möchte auch selbst gewährleisten können, dass ich sachlich bleibe, dass ich die Informationsebene bediene und niemanden beleidige. Dazu sehe ich mich im Moment auch aufgrund der Vielzahl an Bedrohungen einfach nicht in der Lage.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Ich würde mir wünschen, dass Politiker und Politikerinnen daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Dass nicht die, die am lautesten schreien, am meisten Gehör geschenkt bekommen, sondern dass wir, die Verstummten, gehört werden müssen.