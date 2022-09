Obwohl gerade ein neues Entlastungspaket beschlossen wurde, gab es am Montag in mehreren Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Proteste. Sie richteten sich vor allem gegen die aktuelle Energiepolitik und die steigenden Preise. Unter anderem in Magdeburg und Leipzig waren mehrere Tausend Menschen auf der Straße. Zu den Demonstrationen hatten linke und rechte Parteien aufgerufen. MDR-SACHSEN-ANHALT hat mit dem Politikpsychologen Thomas Kliche darüber gesprochen, wie die Politik mit den Protesten umgeht und warum die Lage gerade so angespannt ist.

Thomas Kliche: Man kämpft um zwei Geschichten. Die Rechte versucht wie üblich zu sagen: "Wir sind das Volk!", also Volk zu simulieren. Das ist da die Hauptgeschichte, zu sagen: "Wir müssen auf die deutschen Interessen achten." Bei der Linken ist das sehr viel komplizierter. Die wollen das Thema lebendig halten und das Thema ist eine Repräsentationskrise in Deutschland, die seit 20 Jahren schleichend zugenommen hat, nämlich insofern: Wer weniger Bildung und weniger Einkommen hat, der geht nicht in Parteien und der geht zunehmend weniger zu Wahlen. Wir haben also eine dramatische Unterrepräsentation der 'ärmsten Schweine' in diesem Land. Und die linke Geschichte ist: Wir müssen uns jetzt neu zusammenfinden und uns klar machen: "Wir sind viele und wir können was unternehmen“. Also, zwei ganz unterschiedliche Geschichten.