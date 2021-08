Also lässt sich Armut vor der Pandemie letztlich schwer mit Armut während der Pandemie vergleichen?

Solche Vergleiche sind nie ganz einfach. Es gab ja die Aussage "In der Pandemie sind alle gleich" und an bestimmten Punkten hat sie ja vielleicht auch Ungleichheiten reduziert, weil bestimmte Sachen für alle weggefallen sind, oder weil auch Selbstständige mal stärker betroffen waren. In der Finanzkrise konnten wir beispielsweise beobachten, dass Reichere oder Selbstständige kurzfristig stärker betroffen waren und dadurch die Ungleichheit etwas runtergegangen ist. Das zeichnet sich auch unter Pandemiebedingungen etwas ab. Andere Ungleichheiten haben sich aber massiv verschärft, vor allem das Leben in den Familien. Ich glaube also schon, dass wir bestimmte Faktoren neu bewerten müssen unter den Corona-Bedingungen, weil sei eine neue Relevanz gewonnen haben.

Im Umkehrschluss ist es ein gutes Zeichen, dass unsere Gesellschaft unter normalen Bedingungen viel abfedert. Aber unter Pandemiebedingungen fällt das weg und es ist eine riesige Herausforderung, das abzufedern.

Die Tafeln in Deutschland berichten ja von einem tendenziellen Anstieg der Kundinnen und Kunden während der Pandemie. Gleichzeitig scheint es in dem Bereich aber keine gesicherten, repräsentativen Daten zu geben. Bleibt da letztlich vieles aus dem Bereich Armut im Dunkeln?

Ab wann werden denn aus den verschärften Bedingungen während der Pandemie langfristige Effekte, die über die Pandemie hinaus Auswirkungen haben?