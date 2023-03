Der lange Arm des iranischen Regimes reicht sogar bis nach Sachsen. Hier hat Hamid Zuflucht gesucht. Er war früher selbst Teil des Staatsapparats im Iran. Doch dann: "Habe ich Videos und Fotos von Verbrechen des Regimes gesehen. Korruption und schlimmer…" Er veröffentlichte das Material. "Deshalb sind sie hinter mir her." Deshalb veröffentlicht die Redaktion auch nicht seinen richtigen Namen.

Hamid ist geflohen und wird auch in Deutschland noch verfolgt. "Am Telefon sagen sie mir: 'Wir packen dich in den Kofferraum und bringen dich zurück in den Iran'", erzählt er. "Ganz einfach. Und dann bleibst du im Evin-Gefängnis – bis du tot bist." Das Evin-Gefängnis ist das berüchtigste Foltergefängnis des Regimes. Menschen, die die Haft überlebt haben, berichten, dass sexuelle und physische Gewalt dort regelmäßig angewendet werden. Tausende politische Häftlinge werden dort eingekerkert. Viele wurden hingerichtet.

Gazelle Sharmahd kämpft, dass ihr Vater Jamshid nicht im Iran hingerichtet wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Was passiert, wenn das Regime zuschlägt, hat auch Jamshid Sharmahd erlebt. Er ist in Deutschland aufgewachsen und vor rund 20 Jahren mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Der Deutsch-Iraner hatte vor 16 Jahren eine Onlineplattform gegründet, auf welcher Iranerinnen und Iraner ungefiltert ihre Meinung äußern können. 2020 sollen ihn iranische Agenten während eines Zwischenstopps in Dubai entführt haben, erklärt seine Familie. Das Regime wirft ihm vor, an einem Anschlag auf eine Moschee im Jahr 2008 beteiligt gewesen zu sein. Im iranischen Fernsehen wird ein Geständnis von Sharmard ausgestrahlt. Die Tochter sagt, dass es erzwungen war. Ende Februar wurde das Urteil für den 67-Jährigen verkündet: Todesstrafe.