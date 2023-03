Also wollte der iranische Geheimdienst einen hochrangigen deutschen Politiker auf deutschem Staatsgebiet entführen oder sogar hinrichten?

"Ob ich jetzt zu den hochrangigen Politikern zähle, will ich mal dahingestellt sein lassen. Auf jeden Fall konnte nachgewiesen werden, dass der iranische Geheimdienst dahinter steckt und damit auch das Regime an sich. Das muss man ganz nüchtern sehen. Das Regime hat ein Interesse daran, Kritiker in der Bundesrepublik auszuschalten. Mit welchen Mitteln auch immer. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass dieses Regime menschenverachtend und für mich eine der schlimmsten Diktaturen überhaupt ist."

Sie haben über einen Journalisten erfahren, dass Sie ausspioniert wurden.

"Ich weiß noch ziemlich genau, wie das war. Ich war gerade dabei, meinen Wagen zu Hause einzuparken. Und dann bekam ich einen Anruf und wurde gefragt: 'Was sagen Sie denn dazu?' Und ich wusste nicht, was der Anrufer meinte, worauf er sich bezog. Ich habe ihn dann gebeten, mich doch mal aufzuklären, um was es geht. Und dann berichtete der Journalist, dass es eine Pressemitteilung des Generalbundesanwalts gäbe, dass ein Agent festgenommen worden sei und dass dieser Agent offensichtlich die Aufgabe hatte, mich auszuspähen. Das war der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte."

Zur Person Reinhold Robbe war von 1994 bis 2005 Bundestagsabgeordneter der SPD. Von 2005 bis 2010 arbeitete er als Wehrbeauftragter der Bundesregierung. In den Jahren 2010 bis 2015 hatte er das Amt des Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft inne. 2015 geriet Robbe ins Visier des iranischen Geheimdienstes, um ihn als mögliches Anschlagsziel auszuspähen. Als der Fall 2017 bekannt wurde, kam es zum einem Prozess, bei dem ein damals 31-jähriger Agent wegen seiner Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurde.

Was haben Sie in dem Moment gedacht?

"Es ist, als bekommt man einen Schlag auf den Hinterkopf, ohne zu wissen, von wem dieser Schlag ausgeht. Es war schon eine heftige Erfahrung, miterleben zu müssen, dass man nicht unmittelbar von den zuständigen Sicherheitsorganen informiert wird."

Sie durften den Prozess nicht als Nebenkläger auftreten, obwohl Sie ja der Hauptbetroffene waren. Wie fanden Sie das?

Reinhold Robbe hat erst von einem Journalisten erfahren, dass er ausspioniert wurde. Bildrechte: MDR exakt "Auch das war eine grenzwertige Erfahrung. Ich will mich nicht wichtiger machen, als ich bin. Aber ich war nun mal das Ziel, auf das sich der Geheimdienst damals gestürzt hatte, und auch derjenige, der eigentlich als Opfer in dieser ganzen Situation anzusehen war. Aber ich konnte in dem Verfahren nur als Zeuge auftreten, weil der Agent wegen seiner Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland angeklagt war. Aber nicht wegen des Umstandes, dass mir irgendetwas hätte passieren können oder in meine Privatsphäre eingedrungen wurde."

Sie hatten danach einen Brief an das Auswärtige Amt geschrieben und gefragt, welche Konsequenzen Ihr Fall nach sich ziehen wird. Wie zufrieden waren Sie mit der Antwort?

"Als der Richter seinen Urteilsspruch gefällt hatte und als feststand, dass einer der Agenten für mehr als vier Jahre hinter Gittern verschwinden musste, wollte ich natürlich schon wissen, wie die Bundesregierung mit diesem Sachverhalt umgeht, und habe dann einige Wochen gewartet. Und als da nichts kam, habe ich den zuständigen Staatsminister im Auswärtigen Amt angesprochen und habe ihn gefragt, was man zu tun gedenke. Und erst dann bekam ich aufgrund meiner ausdrücklichen Nachfrage die Information, dass der Botschafter einbestellt worden sei und dass ihm eine Verbalnote, wie die Diplomaten zu sagen pflegen, überreicht worden sei. Also ein Protestschreiben, was der Botschafter dann doch seiner Regierung übermitteln möge. Die Antwort habe ich öffentlich gemacht. Sie wäre aber nie öffentlich geworden, wenn ich nicht selbst aktiv darauf gedrungen hätte."

Wie schätzen Sie die aktuelle Iran-Politik der Bundesregierung sechs Jahre später ein?

Es braucht mehr und härtere Sanktionen, und es braucht vor allen endlich eine konkrete Aussage mit Blick auf eine Ächtung der Revolutionsgarden. Reinhold Robbe