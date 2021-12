Opfer hatten sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung unzufrieden geäußert. Sie forderten einen würdigen Umgang mit den Betroffenen und die umfassende Aufklärung der Tat. Die Opferorganisation Weißer Ring erinnerte daran, dass die Aufarbeitung längst nicht abgeschlossen sei. Es liefen immer noch mühsame Prozesse im Bereich der Opferentschädigung. Teils zeigten sich bei Überlebenden und Angehörigen der Opfer Traumata auch erst nach Jahren.