Kommentar Freiheit als Lebensthema: Joachim Gauck erhält Point-Alpha-Preis

Im US Camp der Gedenkstätte Point Alpha im hessischen Rasdorf erhält Joachim Gauck am Donnerstag den Point-Alpha-Preis 2022. Mit der Auszeichnung des Kuratoriums Deutsche Einheit e.V. und der Point-Alpha-Stiftung werde der ehemalige Bundespräsident für seine "besonderen Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas in Frieden und Freiheit" geehrt, teilte die Stiftung mit. Ein Kommentar von Jan Schönfelder.