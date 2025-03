Bildrechte: IMAGO / ingimage

Überlastete Mitarbeiter Todesfälle von Kindern: Wer trägt die Verantwortung in Jugendämtern?

05. März 2025, 05:00 Uhr

In vielen Jugendämtern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlastet und können die Familien und Kinder nicht so intensiv betreuen, wie sie es eigentlich wollen. Ein Nutzer von MDR AKTUELL, der selbst in einem Jugendamt arbeitet, fragt sich deshalb, wer im Falle eines gewaltsamen Todes eines Kindes aus einer aktenkundigen Familie zur Verantwortung gezogen werden kann – wenn vorher eine Überlastungsanzeige der Fachkraft gestellt wurde.