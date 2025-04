Jugendkriminalität Experten: Strafmündigkeit unter 14 Jahren führt zu unnötig vielen Strafverfahren

04. April 2025, 08:31 Uhr

Ab wann ist ein Jugendlicher reif genug für eine bestimmte Strafe? Über diese Frage herrscht Uneinigkeit. Aktuell sind Jugendliche in Deutschland ab 14 Jahren strafmündig und können nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden. In anderen Ländern liegt die Grenze niedriger. Sollten in Deutschland auch jüngere Straftäter schon verurteilt werden können?