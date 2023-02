Die Zahl der Geburten per Kaiserschnitt in deutschen Krankenhäusern hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, entbanden im Jahr 2021 etwa 237.000 Frauen per Kaiserschnitt. Das war fast jede dritte Geburt (30,9 Prozent) in einem Krankenhaus. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil noch bei 29,7 Prozent gelegen.