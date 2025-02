Die Karnevalssession steht vor der Tür. In Thüringen wurden mit Blick auf die anstehenden Rosenmontagsumzüge Anfang März alle Konzepte noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine, Christoph Matthes, erklärt, in Erfurt habe es dazu geführt, dass der Umzug grundsätzlich abgesagt wurde bzw. in einer anderen Form stattfinde – als eine Art Demonstration, ohne Wagen und ohne Alkohol.

Matthes sagt: "Aber die über 100 anderen Umzüge in Thüringen, die vor allem im dörflich und ländlichen geprägten Raum sind, die finden auf jeden Fall statt und sind halt nicht so von den Sicherheitsvorgaben belastet, wie beispielsweise der Umzug in Erfurt". Die Absicherung des gesamten Umzuges unter den aktuellen Bedingungen sei nicht umsetzbar, besonders wegen der vielen Seitenstraßen, die extra abgesperrt werden müssten, so Matthes.