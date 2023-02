Ich glaube, es hat vor allem mit zwei Faktoren zu tun. Die Menschen in einer Gesellschaft sind nicht besser als die Strukturen, in denen sie leben. Struktureller Rassismus durchzieht noch immer die deutsche Gesellschaft. Das zeigt jede Diskriminierungsstudie, egal ob zu Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt oder Bildungssektor. Hier spielt strukturelle Diskriminierung eine große Rolle. In den Schulen wird so etwas wie Kolonialgeschichte immer noch nicht wirklich in der Tiefe gelehrt, obwohl es sehr wichtig wäre.



In einem solchen öffentlichen Klima ist es natürlich so, dass sich viele Dinge, die bei genauerem Hinsehen vielleicht hochproblematisch sind, überhaupt nicht problematisch erscheinen, weil sie mehr oder weniger konform gehen mit dem, was leider Gottes immer noch die gesellschaftliche Norm ist. Dementsprechend groß ist natürlich dann die Verwunderung oder Empörung, wenn Leute, die glauben, dass sie sich innerhalb der Norm bewegen und das ja de facto auch tun, plötzlich mit der Frage konfrontiert werden, ob ihr Verhalten denn in Ordnung ist. Beziehungsweise wenn sie sich Kritik anhören müssen. Schließlich haben sie ja nichts gemacht, was von der Norm nicht gedeckt wäre. Ich denke, was wir viel stärker erkennen müssen, ist, dass die Norm, von der große Teile unserer Gesellschaft organisiert werden, in starker Weise von strukturellem Rassismus geprägt ist. Diese Norm ist an vielen Stellen auch von Pathologien durchzogen, von denen wir gut täten, sie zu überwinden. Das würde uns das Miteinander wesentlich erleichtern.