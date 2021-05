Sachsen

Medienschaffenden ist im vergangenen Jahr bundesweit, aber vor allem in Sachsen "der Hass mit voller Wucht entgegengeschlagen", hat das Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig festgestellt. Es listet 69 tätliche Angriffe auf Journalisten und Journalisten auf. Neben Berlin (23 Übergriffe) kam es am zweithäufigsten in Sachsen zu tätlichen Angriffen (19 registrierte Fälle). "Das ist aber nur die Spitze des Eisberges", urteilte die Vorsitzendes des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen, Ine Dippmann, im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Pressemitarbeitende seien 2020 in Sachsen vielfach "angepöbelt, bedroht, beleidigt und geschubst" worden. Diese Übergriffe seien in den Statistiken gar nicht erfasst worden. Die Gewerkschafterin und Journalistin verurteilte Übergriffe in jeglicher Form. Für sie gibt es keinerlei Rechtfertigung dafür, Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit zu behindern.

Sachsen-Anhalt

Offizielle Zahlen zu Angriffen auf Medienvertreter in Sachsen-Anhalt in den vergangenen fünf Jahren gibt es nicht. In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Landes Sachsen-Anhalt werden Straftaten und versuchte Straftaten gegen Journalistinnen und Journalisten nicht aufgeführt, da diese Berufsgruppe nicht statistisch erfasst wird. Das teilte das Innenministerium MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit.

Auch vom Deutschen Journalistenverband (DJV) Sachsen-Anhalt hieß es auf Nachfrage, dass dort keine derartigen Vorfälle gemeldet worden seien. Allerdings sagte der Geschäftsführer des DJV Sachsen-Anhalt und Sachsen, Lars Radau, dass Pöbeleien gegen Journalistinnen und Journalisten etwa im Umfeld von sogenannten Querdenker-Demonstrationen häufig seien. Viele Pressevertreter nähmen das mittlerweile als "Alltag" hin und meldeten es nicht. Radau ruft dagegen dazu auf, bei jeder Belästigung den DJV oder die Polizei zu informieren. Angriffe wie Wegschlagen von Equipment oder Berührungen sollten zur Anzeige gebracht werden.

Das ECPMF sammelt für die Studie "Feindbild Journalist" seit 2015 Daten zu Übergriffen auf Medienvertreter. Für Sachsen-Anhalt hat das ECPMF von 2015 bis April 2021 acht Vorfälle registriert, vier davon für das Jahr 2018. Es handelt sich dabei um drei Angriffe bei Demonstrationen in Köthen nach dem Tod eines jungen Kötheners. Reporter sind demnach bedroht und geschubst worden. Außerdem sind im Jahr 2018 laut ECPMF-Daten vor einer AfD-Veranstaltung in der Nähe des Kyffhäusers eine Journalistin und ein Journalist bedroht worden. Der Journalistin wurde demnach auf ihre Kamera geschlagen. Der letzte Angriff auf Journalisten in Sachsen-Anhalt, den das ECPMF registriert hat, hat sich im Mai 2020 bei einer Corona-Demo in Halle ereignet.

Nicht in den Daten des ECPMF findet sich ein Vorfall aus dem Jahr 2019. Ein Reporter der Mitteldeutschen Zeitung schreibt, dass er in Halle von HFC-Fans beim Fanmarsch zum Stadion bedrängt worden sei, nicht zu filmen. Von der anwesenden Polizei habe er keine Unterstützung erhalten.

Thüringen

Zunehmende Angriffe auf die Presse bereiten Politik und Vertretern des Thüringer Journalismus Sorgen. Als im höchsten Maße alarmierend bezeichnet der Deutschen Journalisten Verband (DJV) Thüringen die Herabstufung Deutschlands in der Rangliste der Pressefreiheit. Seit Jahren verschlechtere sich die Lage der Journalisten, eigentlich seit Beginn der Pegidabewegung, heißt es vom DJV. Journalisten würden auf Demonstrationen zum Beispiel der sogenannten Querdenken-Bewegung regelmäßig verbal und teils körperlich angegriffen.



Von der Politik fordert die Gewerkschaft null Toleranz gegenüber den Angreifern. Vorsitzende Heidje Beutel sagte, noch nie seit der Wiedervereinigung sei die Pressefreiheit so gefährdet wie jetzt. Als jüngstes Beispiel eines Angriffs nennt der DJV eine Attacke auf Pressevertreter in Mühlhausen, bei der sogenannte "Corona-Spaziergänger" Todesdrohungen gegen einen Reporter ausgesprochen hatten. Das Thüringer Innenministerium kündigte an, den Schutz der Pressefreiheit als Thema der nächsten Innenministerkonferenz vorzuschlagen. Innenminister Georg Maier sagte MDR THÜRINGEN: "Die Bedrohung der Pressefreiheit ist immer zugleich auch eine Bedrohung der Demokratie."