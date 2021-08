Es gebe da eine Wellenbewegung: Für die Abgänge im Frühjahr kämen im Herbst neue Absolventinnen und Absolventen hinzu. So sei die Personalsituation auch während der Pandemie gewesen. "Natürlich gibt es Einzelfälle, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, für uns war diese Belastung in der Pandemie persönlich so hoch, dass ich jetzt eine Auszeit brauche oder vielleicht sogar tatsächlich aus dem Beruf ausscheide", erzählt Gaß. Allerdings gebe es insgesamt nicht weniger Pflegekräfte – auch die Krankenhäuser würden das nicht melden.

Doch das könnte sich noch ändern, denn die Personalsituation in den Kliniken sei für das Pflegepersonal kaum auszuhalten, sagt Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat. Es seien viele wirklich am Ende ihrer Kräfte. Das zeigte auch eine Befragung der Berufsverbände. Demnach überlegten 15 bis 30 Prozent der Pflegekräfte, ihre Arbeitszeiten zu reduzieren oder den Job zu verlassen, so Vogler. Viele Pflegenden würden demnach noch so lange bleiben, bis die akute Not und die Pandemie vorbei ist.