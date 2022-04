Dieser extreme Preisanstieg liegt daran, dass der Ölpreis der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor auf den Kerosinpreis ist, erklärt Heymann. Da es keine Energiesteuer wie bei Diesel und Benzin gebe, schlage jede Preisänderung beim Ölpreis viel unmittelbarer und stärker auf den Kerosinpreis durch. Da sei auch in der Regel keine größere Zeitverzögerung dabei. In dem Moment, in dem der Ölpreis ansteige oder sich verändere, verändere sich dann auch der Preis für Kerosin an den jeweiligen Spotmärkten – also im Tagesgeschäft.