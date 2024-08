Forschung Künstliche Intelligenz soll Cyberattacken verhindern helfen

03. August 2024, 05:00 Uhr

Wie kann künstliche Intelligenz in Zukunft nützlich unseren Alltag beeinflussen? Eine Möglichkeit ist der Einsatz von KI bei der Cybersicherheit. Dort geht es um unglaublich viele und sensible Daten. Institute in Mitteldeutschland forschen an einem sinnvollen Einsatz für öffentliche Einrichtungen.