In diesem Fall muss der Patient also in die Praxis kommen. Immerhin weiß der Arzt dann schon, was das Problem ist. Bei leichten Beschwerden verordnet Deile auch schon mal ungesehen drei Tage Couch. Per Knopfdruck wird die Krankschreibung an die Krankenkasse übermittelt – und ein Rezept für die Apotheke auf der Krankenkassenkarte gespeichert. Deile wünscht sich durch den Einsatz von KI vor allem: "mehr Zeit für die Patienten, die mich wirklich brauchen."