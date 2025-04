MDR AKTUELL: Ein Spiegel zum Girls' Day klingt auf den ersten Blick nicht danach, Klischees aufzubrechen. Wie kam es zur Idee des "Smart Mirror" oder "Magic Mirror"?

Vanessa Kuhfs: Häufig spricht man ja davon, dass Künstliche Intelligenz eine Art Spiegel der Gesellschaft ist. Denn die Probleme, die wir ohnehin haben, bringen wir in die Technologie wieder mit rein. So ist die Idee von einem digitalen Spiegel entstanden, um die Prozesse, Verzerrungen und wie Künstliche Intelligenz die Daten gewichtet, am eigenen Körperbild zu sehen. Wenn an meinem Körper etwas passiert, sehe ich die Unterschiede und, dass etwas nicht stimmt. So ist der "Smart Mirror" ein sehr gutes Reflexionstool, um am eigenen Körperbild komplexe technische Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/ Tim Schulz

Zur Person: Vanessa Kuhfs Die Designerin Vanessa Kuhfs forscht am KI-Kompetenzzentrum ScaDS.AI und an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein zu Gestaltungsmöglichkeiten rund um KI. Zusammen mit dem Data-Scientist Johannes Häfner zeigt sie in Workshops die Möglichkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz auf - unter anderem anhand des "Smart Mirrors".

Wer sich vor den "Smart Mirror" stellt, kann mit einem einfachen Sprachbefehl das eigene Aussehen verändern. In einem kleinen Test haben wir gerade schon gesehen: Wenn ein Mann den Spiegel um ein Abendkleid bittet, verändert sich nicht nur die Kleidung, sondern plötzlich hat er auch Brüste. Woran liegt das?

Das zeigt sehr gut, wie die KI funktioniert. Denn wie viele frei verfügbare Daten gibt es im Internet von Männern, die Kleider tragen? Das ist eine eher unterrepräsentierte Gruppe in den Trainingsdaten, die in unserem Spiegel stecken. Stattdessen hat das KI-Modell gelernt: Menschen in Kleidern haben meistens Brüste. Außerdem besteht das Trainingsmaterial auch aus pornografischen Inhalten und insgesamt zu großen Teilen aus idealisierten Schönheitsbildern. Es ist also die logische Konsequenz, dass die KI ihre Ergebnisse entlang dieser Schönheitsnormen generiert.

Gab es denn in letzter Zeit überraschende Entwicklungen oder Erkenntnisse in der KI-Forschung, die Sie besonders beeindruckt haben?

Vor ein paar Wochen habe ich wieder mal ein kleines Selbstexperiment mit ChatGPT gemacht und darum gebeten, mir eine Person zu generieren, die den Haushalt gründlich macht. Das ist ein typischer Bias-Test, um zu schauen: Wie wird jetzt ein Bild generiert? Es wird ja viel über das Thema Diskriminierung, Verzerrung und realistische Darstellung diskutiert. Umso überraschender war es für mich, als der Chatbot als Antwort eine Frau aus Ostdeutschland, mit Dialekt gegeben hat.

Warum ist das für mich überraschend? Da ich mich mit dem Thema befasse, sehe ich, wie viele Bemühungen gerade stattfinden, dass wir solche verzerrten Bilder nicht länger mittragen wollen. Von politischer Seite gibt es Bemühungen, aber auch der gesellschaftliche Druck ist sehr hoch. Trotzdem passieren bei so großen Playern immer noch typische Fehler, die reproduziert werden. Neben allen technischen Entwicklungen und neuen Modellen, dass alles schneller und effizienter wird, haben wir die grundlegende Problematik noch nicht geklärt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/ Tim Schulz

Finden denn gar keine Lerneffekte statt - bei denen, die die KI entwickeln oder nutzen?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir können Künstliche Intelligenz nicht losgelöst von unserem sozialen, alltäglichen, gesellschaftlichen Leben analysieren, weil unser Verhalten in der realen Welt in diese Daten wieder eingespeist wird. Die Frage von einer diskriminierungsfreien KI ist eine ganz elementare. Kann denn Technik wertfrei oder neutral sein, wenn wir es nicht sind? Wir Menschen haben dieses Schubladendenken in uns drin, da nehme ich mich auch nicht raus.

Wie KI trainiert wird Um ein KI-Modell zu trainieren, sind riesige Datenmengen nötig. Je nach der künftigen Aufgabe des KI-Modells kommen verschiedene Algorithmen zum Einsatz und auch die Daten unterscheiden sich: etwa leicht zugängliche Bilder und Texte aus dem Internet oder auch spezifische Gesundheitsdaten, aufgrund derer die KI dann bei der schnelleren Diagnose von Krankheiten helfen soll.



Anhand der Daten erlernt die KI Muster, um dann mithilfe von Wahrscheinlichkeiten Vorhersagen zu treffen und Entscheidungen zu fällen. Die Qualität der Daten entscheidet also auch über die Antworten, die eine KI später generiert. Bevor ein KI-Modell überhaupt mit Daten gefüttert werden kann, müssen diese in Handarbeit etikettiert, hochgeladen oder eingesprochen werden.