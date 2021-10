Die Kulturpädagogische Gemeinschaft "Par-ce-Val" ist eine von ganz wenigen Einrichtungen in Deutschland, die ausschließlich ehemals drogenabhängige Jugendliche beherbergt und therapiert. In Döbeln wird genau darauf geachtet, dass die Jugendlichen clean bleiben. Mit engmaschiger Betreuung, Sport, Bildung und einem streng reglementierten Tagesablauf. Handygebrauch und Ausgänge sind streng begrenzt. Die Jugendlichen leben möglichst weit weg von ihrem alten, problematischen Umfeld. Es gibt sehr wenig unbeaufsichtigte Freizeit, im Gegensatz zu anderen Einrichtungen. Viele hatten zuvor "quer Beet" konsumiert und bei nicht wenigen begann die Suchtkarriere ausgerechnet in anderen Einrichtungen der Jugendhilfe.

Sarah hat früher "Gras, Ecstasy, Kokain, Crystal, Alkohol und Nikotin" konsumiert, sagt sie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wie bei der 17-jährigen Sarah. Im"Par-ce-Val"-Zimmer der Jugendlichen mit den braunen Haaren sitzt ein riesiger Teddybär auf dem schmalen Holzbett. Mit 14 lebte sie in einer Einrichtung der Jugendhilfe in Dresden. "Gras, Ecstasy, Kokain, Crystal, Alkohol und Nikotin" hatte sie konsumiert. Sie habe in einer therapeutischen und zwei normalen WGs der Jugendhilfe gelebt und in letzterer habe es begonnen. Dort musste sie sich "nur an- und abmelden". Zudem habe es insgesamt wenig Struktur und weniger Einzelgespräche gegeben, als in der Einrichtung in Döbeln.