"Terre des hommes" appelliert daher an die zuständigen Behörden, die Einbeziehung von Babys und Kleinkindern in digitalen Kanälen kommerziell arbeitender Familieninfluencerinnen und -influencer umgehend zu stoppen. "Wir sehen auch Unternehmen in der Pflicht, keine Werbung in Kanälen zu schalten, in denen Kinder solchen Risiken ausgesetzt sind", sagt Joshua Hofert.