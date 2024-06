Draußen antreten in Zweierreihen heißt es für die rund 30 Mädchen und Jungen im thüringischen Nobitz im Altenburger Land. Alle tragen blaue Zweiteiler mit reflektierenden Streifen. Die Schultern sind orange, genauso wie der Helm auf dem Kopf. Sie sind zwischen 6 und 17 Jahren alt, manche sind seit zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr, manche erst seit ein paar Wochen.

Bildrechte: MDR/Astrid Wulf Auf die Frage, warum es bei der Feuerwehr so toll ist, antwortet die zwölfjährige Lara: "Ich wollte zur Feuerwehr, wo ich klein war. Ich finde hier cool, weil es die Gemeinschaft ist, und weil man mit den Leuten zusammenhält und Spaß hat." Der neunjährige Marvin möchte einmal Feuerwehrmann werden. "Es macht mir halt Spaß und ich hätte es mir auch sehr gut vorgestellt, dass ich Feuer löschen und Menschen retten werde." Anne, 15 Jahre, findet es wichtig, dass man "allgemeines Grundwissen über Fahrzeuge, Geräte und kleine Löschangriffe und so etwas" lernt. Man könne später auch in die richtige Feuerwehr gehen und habe dann schon Erfahrung, betonte sie.

Löschübung auf der Wiese

Heute ist Löschtraining. Auf einer großen Wiese hinter dem Jugendfeuerwehrhaus dürfen alle verschiedene Feuerlöscher testen. Jugendfeuerwehrwartin Steffi Heidel hilft und erklärt. Sie erzählt, nicht jeder, der möchte, könne sofort mitmachen. Es gebe eine Warteliste.



Sie sagt: "Ich habe mal mit 21 Kindern 2012 angefangen und es wurde stetig mehr. Das liegt aber auch an der jeweiligen Jugendfeuerwehr, wie die Kinder sich da wohlfühlen. Und was die Jugendfeuerwehr leisten kann. Ohne Betreuer, die das alles managen neben ihrem normalen Einsatzdienst funktioniert es halt nicht. Manche Feuerwehren machen auch bei zehn Kindern Schluss, weil sie keine Betreuer haben."

Aufnahmestopps wegen Andrang

Aufnahmestopps sind nicht selten. Vielerorts in Mitteldeutschland erleben die Jugendfeuerwehren großen Andrang. In Thüringen berichtet der Landesfeuerwehrverband von einem enormen Zuwachs. Im Jahr 2022 sei die Zahl der Mitglieder um 8,9 Prozent gestiegen, im Jahr 2023 nochmals um 3,4 Prozent auf dann 15.474 junge Menschen. In den Städten wie Erfurt und Jena habe es allerdings keinen Aufwärtstrend gegeben. In Sachsen-Anhalt wurde laut Landesjugendfeuerwehr 2023 mit 17.866 Mitgliedern ein Höchststand erreicht. Insgesamt betrugt der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 4,9 Prozent.