Gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen bemisst sich unter anderem durch Schulbildung, die Wohn-Situation oder Freizeit-Möglichkeiten.

Aufwachsen in Armut begrenzt und beschämt das Leben von Kindern und Jugendlichen.

Schulabbrecherquote und Jugendarbeitslosigkeit sind in Sachsen-Anhalt besonders hoch.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, die Deutsche Kinder und Jugendstiftung und die Wüstenrot Stiftung stellen heute den "Teilhabeatlas" vor. Der Atlas ist das Ergebnis einer Studie von Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Er zeigt, wo junge Menschen gute Bedingungen für gesellschaftliche Teilhabe vorfinden – und wo sie mit Hürden konfrontiert sind. Im Osten sind die Bedingungen zum Teil schwierig.

Was gesellschaftliche Teilhabe bedeutet

Teilhabe wird laut den Studienautoren ermöglicht durch eine gute Schulbildung sowie später eine der Ausbildung entsprechende Arbeit, die genug zum Leben einbringt. Auch eine bezahlbare, den Bedürfnissen angemessene Wohnung und eine gute Gesundheitsversorgung sind wichtige Aspekte von Teilhabe.

"Zudem braucht es Infrastruktur und einen Anschluss an schnelles Internet", schreiben die Studienmacherinnen und -macher. Für junge Menschen würden auch Freizeitmöglichkeiten eine große Rolle spielen, bei denen sie auch ohne Geld ihren Interessen nachgehen und sich mit anderen austauschen können.

Kinder und Jugendliche, so heißt es, seien in den Möglichkeiten, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, jedoch in besonderer Weise von anderen Personen abhängig. Und zwar meistens von ihren Eltern und deren wirtschaftlicher Situation.

Kinderarmut in Städten häufiger als auf dem Land

Kinderarmut ist laut den Ergebnissen des Teilhabeatlas' in Teilen Ostdeutschlands sowie in strukturschwachen Regionen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder dem Saarland besonders ausgeprägt, während Kinder und Jugendliche im Süden Deutschlands weniger von Kinderarmut betroffen sind. Im Bundesdurchschnitt lebten Anfang 2024 rund 12,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre in Haushalten mit staatlicher Unterstützung.