Doch das sei keineswegs vorbei, meint Julian Schmitz, Professor für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Das Belastungslevel in den Familien sei noch immer hoch. Denn psychische Belastungen würden sich meistens chronifizieren. "Also Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit sind sehr stabil. Das geht nicht von alleine wieder weg, sondern braucht in vielen Fällen qualifizierte Behandlung – Behandlungsplätze, die sehr schwierig sind zu finden."