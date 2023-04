Heute gebe es außerdem mehr Familien ohne Anbindung an eine Großelterngenration oder an Onkels und Tanten, sagt Rodeck. "Die Unsicherheit in der Bevölkerung – also wie gehe ich mit Krankheiten im Kindesalter um – ist höher und damit auch das Aufmerksamkeitslevel. Ich denke nicht, dass wir mehr Infektionen haben. Ich denke, wir gucken genauer hin."