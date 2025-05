Kinder und Jugendliche sehen sehr genau, was in der Welt passiert. Sie sehen, welche Gefahren, welche Risiken, welche Chancen sich ergeben. In der Mehrheit wachsen die Kinder und Jugendlichen in Deutschland sehr wohlbehalten auf. Noch nie waren so viele junge Menschen so zufrieden mit der Erziehung und dem Umgang mit ihren Eltern. Noch nie gab es so viele junge Menschen, die sagen, wenn sie selbst Mutter oder Vater sein sollten, sie ihre Kinder so erziehen möchten, wie sie selbst erzogen wurden. Das sind positive Aspekte.