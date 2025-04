Tage später, in der Uniklinik Halle, bekamen die Eltern erstmals Informationen über den Zustand ihrer Tochter. "Die Oberärztin, die hat uns gesagt, wir wissen nicht, ob sie es überhaupt schafft. Und an Ihrer Stelle, würde ich Anzeige erstatten, würde ich klagen. Und das haben wir dann auch gemacht", erzählt Spengler. Joleen überlebte, erlitt aber durch die Hirnschädigungen immer wieder Lungenentzündungen. Im März 2017 verschlechterte sich ihr Zustand immer weiter. Spengler musste erneut mit der Tochter ins Krankenhaus. "Die waren fertig mit Röntgen und ich sehe auf einmal, wie an dem Monitor diese Sauerstoffwerte anfingen, runter zu schnellen. Dann haben wir sie noch einmal in den Arm genommen. Und dann ist sie unserem Arm verstorben."

Seit Anfang April gilt in Nordrhein-Westfalen der neue Krankenhausplan, in Anlehnung an die bundesweite Krankenhausreform. Doch die Empfehlung, Geburtshilfe nur an Standorten mit Kinderarzt anzubieten, wird hier nicht umgesetzt. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt, es sei die eine Seite, die Fallzahlen aus Sicht der Wissenschaft so aufzuschreiben. Auf der anderen Seite müsse man mit den Realitäten umgehen. "Wenn ich an das Sauerland denke, wenn ich an einen Teil des Münsterlandes denke, dann würden die Entfernungen so groß. Das können Sie auch niemandem erklären", erklärt der CDU-Politiker.