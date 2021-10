Auch nicht in denen des Cornelsen-Verlags, der den DDR -Schulbuch-Verlag Volk und Wissen Anfang der 1990er-Jahre übernahm. Cornelsen-Redakteurin Ute Kister erzählt, dass die "Taube" schon vor mehr als 30 Jahren verschwand: "Das habe ich recherchiert – das Lied ist im ersten Programm nach der Wiedervereinigung schon nicht mehr in den Lehrwerken enthalten gewesen. Es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden."

Nun ist die Frage: Warum ist es verschwunden? Ute Kister glaubt nicht, dass es am Lied selbst liegt. Sie selbst erklärt es sich so, dass die Herausgeber und Autoren, die nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er-Jahre die neuen Lehrwerke geschaffen haben, erstmal neues Liedgut aufgenommen hätten, um ein breiteres Spektrum abzudecken. Weiter sagt sie: "Man kann jetzt nur spekulieren: Es wurden dann immer neue Lieder dazu genommen, und im Laufe der Zeit ist dann immer mehr Altes entfallen."

2016 wurde Erika Schirmer mit dem Verdienstorden gewürdigt. Bildrechte: imago/Bild13

Was natürlich aber nicht so bleiben muss: "Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das wieder mit aufnehmen. Das entscheiden wir in größeren Teams. Aber es spricht rein vom Lied her nichts dagegen", erklärt Kister.



Mittlerweile ist es ja sogar in der Pop-Musik angekommen. Der frühere Karussell-Sänger Dirk Michaelis hat eine Version veröffentlicht. Damit hat er Autorin Erika Schirmer nicht nur eine Freude gemacht, sondern auch ein Herzensanliegen erfüllt. Das Lied sei aktueller als je zuvor, sagt sie: "Und so empfinden das auch viele, viele Leute. Die sagen mir alle: Frau Schirmer, das Lied muss einfach gesungen werden."