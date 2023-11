An wen können sich Kinder wenden, wenn Ihnen etwas widerfahren ist, wenn sie sich Sorgen machen? Wie können Kinder bei ihren Eltern, aber auch in Jugendhilfeeinrichtungen und Schule sicher aufwachsen? Dafür müssten Fachkräfte aus- und fortgebildet werden, heißt es vom Landesverband Sachsen des Kinderschutzes. Das sei eine Aufgabe des Landesverbands, sowie auch von dem Kinderschutzbund in Deutschland.

Kinderschutz beginne aber nicht erst dort, wo Kinder Gewalt ausgesetzt sind, sagt Carsten Nöthling, Geschäftsführer des Landesverbunds für Kinderschutz in Thüringen. Kinderschutz beginne bereits in der Prävention. Dafür brauche es noch immer eine größere Sensibilisierung von Fachkräften. In der Regel treffe ein Kind momentan auf sechs bis sieben Personen, bevor ein Problem wahrgenommen wird.



Das liege auch daran, dass Stimme und Sprache von Erwachsenen und Kindern nicht deckungsgleich sein. "Erwachsenen hören Dinge oft anders, als Kinder sie meinen", sagt Nöthling. Man wolle Kindern durch die Arbeit des Kinderschutzes eine Stimme geben. Auch vom Kinderschutzbund Sachsen heißt es, dass die Perspektive des Kindes und dessen Meinung in dem gesamten Prozess des Kinderschutzes immer wichtiger werde.