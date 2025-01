Eine Sorge, die viele Tageseltern umtreibt. Eine Nachfrage von MDR AKTUELL in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigt, die Zahlen der Kinder in Kindertagespflegeeinrichtungen sind stark rückläufig. In Sachsen sind 2024 knapp 40 Prozent weniger Kinder betreut worden, als noch vor fünf Jahren. In Sachsen-Anhalt sind es 20 Prozent weniger, in Thüringen knapp 45 Prozent.