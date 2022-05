Auch der VDV könnte theoretisch die passende Empfehlung dazu in Abstimmung mit dem Gesetzgeber aussprechen, wie der Sprecher in seiner Antwort an uns schreibt: "Grundsätzlich müsste der Gesetzgeber dazu erstmal die Finanzierungszusage treffen, also die entgangenen Ticketeinnahmen ausgleichen. Ein solcher Prozess kann jederzeit von den zuständigen Ländern oder dem Bund in Gang gesetzt werden. Bislang haben wir dazu aber keine Signale wahrgenommen."