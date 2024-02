Falsche Ferienangebote Polizei ermittelt wegen möglichen Kindesmissbrauchs in Thüringen und Sachsen

In Thüringen, Sachsen und dem Ruhrgebiet soll es in angeblichen Ferienlagern zu möglicher sexueller Gewalt an Kindern gekommen sein. Den Behörden zufolge soll ein Freizeitanbieter aus Bochum Alleinerziehende mit Kindern zu den Angeboten gelockt haben. Die Polizei in Bielefeld ermittelt gegen die Betreiber, hat jedoch noch keinen Durchbruch erzielt. Deshalb hoffen sie nun auf Informationen von möglichen Betroffen und weitere Hinweise aus der Bevölkerung.