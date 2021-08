Darf der Staat eigentlich Trennungskinder zum Umgang mit dem nicht betreuenden Elternteil zwingen?

Ludwig Salgo: Grundsätzlich ist Gewaltanwendung zur Durchsetzung von Umgang ein absolutes No-go. Das heißt, der Staat darf hier unter keinen Umständen Gewalt anwenden. Das steht so eindeutig im Gesetz, dass es das Handeln der Richter eigentlich bestimmen muss.

Warum passiert es in Deutschland dann trotzdem immer wieder, dass Kinder gegen ihren Willen unter Anwendung von Gewalt zum anderen Elternteil gebracht werden?

Ludwig Salgo: Dieses Gewaltverbot wird mit einem Trick umgangen. Die Gerichte, die Gewalt anwenden, sagen nicht, dass sie dies zur Umsetzung von Umgang, sondern zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung tun. Denn die Richter sagen, dass Kinder, die keinen Umgang mit dem anderen Elternteil haben, schwer gefährdet seien. Doch diese Annahme ist durch die Humanwissenschaften nirgends bestätigt. In der internationalen Forschung herrscht vielmehr Einigkeit, dass für das Wohl des Kindes der Umgang bei weitem nicht so wichtig und bedeutsam ist, wie die Qualität der Beziehung, in der das Kind lebt.

Ludwig Salgo ist Professor für Familienrecht an der Universität in Frankfurt am Main. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Können solche staatlichen Zwangsmaßnahmen überhaupt dem Kindeswohl dienen?

Ludwig Salgo: Wir haben es in diesen Fällen häufig mit Kindern zu tun, die in ihrem sozialen Umfeld gut integriert sind, Freunde in der Schule und Nachbarschaft haben und natürlich eine enge Bindung zum betreuenden Elternteil, der in der Regel die Hauptbindungsperson ist. Warum soll das alles in Frage gestellt werden, nur weil der Umgang nicht funktioniert? Den Kindern alles zu nehmen, was ihr Leben bisher ausmachte, ihnen womöglich noch eine Kontaktsperre zur Mutter, häufig auch zu Großeltern aufzuerlegen, das kommt schon einem Experiment gleich. Dass der Staat aus einer schwierigen und angespannten Trennungssituation der Eltern eine noch schwierigere und viel schlechtere Situation für das Kind oder die Kinder macht, das darf definitiv nicht passieren. Damit nehmen die Gerichte erhebliche Risiken für die Kinder in Kauf, die nicht dem Kindeswohl dienen.

In unseren Fällen erfolgte die Umplatzierung gegen den Willen der Kinder. Diese formulierten immer wieder, dass sie bei ihrer Mutter leben wollen. Doch dieser wurde scheinbar nicht gehört. Welche Rolle muss der Kindeswille bei solchen Entscheidungen spielen?