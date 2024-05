Vorhang auf im vielleicht unwahrscheinlichsten Kino der Republik. Ein Kino auf dem Land zwischen Gebirgsbach und Gemeindefriedhof. Ein Kino in Gelenau im Erzgebirge. Hier zeigt Sven Kruppa in einem großen Saal Filme in besonderer Atmosphäre. Statt Stuhlreihen stehen achtzig schwere Ledersessel an kleinen Tischen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Das ist halt ein Clubkino mit einem typischen Club-Charakter. Dieser Sessel ist drehbar, dieser Sessel ist kippbar. Also wenn es doch mal nicht so der Film ist: Kinoschlaf ist ganz gesund. Aber ich hoffe mal, dass die Leute nicht zum Schlafen kommen, sondern zum Film angucken", sagt Kruppa.



Seit 30 Jahren ist er hier Filmvorführer. Und sein Kino ein Liebhabertraum. Das beginnt schon am Eingang, wo es noch klassische Abreißtickets gibt. Die Kasse sei eine Kartenkasse aus DDR-Zeiten. "Ich weiß nicht, ob man das Hören kann. Wenn man diese Kartenrolle aus dem Kartenautomat zieht. Das ist alles noch handbetrieben."