Nach Kritik von Klöckner Pfarrer und Bischöfe verteidigen politische Äußerungen der Kirche

Auch der Regionalbischof von Erfurt, Tobias Schüfer, verweist auf die moralische Verantwortung der Kirchen – etwa beim Klimaschutz. "Ich glaube Julia Klöckner ist katholisch. Der Papst Franziskus, der nun gerade verstorben ist, hat gesagt, die Welt stehe an der Schwelle zum Selbstmord, im Blick auf den Klimawandel", sagt Schüfer. "Also wenn wir die Umwelt als Gottes Schöpfung sehen und sehen, was wir gerade damit anstellen, dann sind wir doch in der Pflicht, laut aufzuschreien."