Studie Krankenstand in ostdeutschen Kitas oft deutlich höher als im Westen

Die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage von Kitabeschäftigten in Deutschland ist in den vergangenen drei Jahren "sehr stark" gestiegen. Einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zufolge waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung und -erziehung im vergangenen Jahr im Schnitt an knapp 30 Tagen arbeitsunfähig. In anderen Berufsgruppen seien es durchschnittlich 20 Krankheitstage gewesen.