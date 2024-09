Erziehungswissenschaftlerin Katrin Macha hat am Brandenburger Bildungsplan mitgeschrieben und erklärt: "Es geht nicht darum, positives Feedback an Kinder zu verbieten, sondern der Text versucht, pädagogische Fachkräfte dafür zu sensibilisieren, wann und wie oft sie wen wofür loben."

Macha zufolge zeigt die Forschung schon seit den 1970ern, dass Menschen nicht ihr volles Potential entwickeln können, wenn sie beschränkenden Stereotypen verhaftet bleiben. Dem müsse man schon in der Kita entgegenwirken. "Das heißt auch, Kinder in ihrer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bildern von Geschlechtern zu unterstützen".

Dazu gehört in aktuellen Kita-Konzepten auch, mit den Kindern über die Existenz unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten zu sprechen. Genau daran stört sich die AfD. Der Vorwurf: Solche Gespräche würden "Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität verunsichern", wie die AfD Sachsen in ihrem Wahlprogramm schreibt. Sie würden dadurch "extrem in ihrer Entwicklung gestört".