Verdi und andere Gewerkschaften haben am Weltfrauentag und in der laufenden Tarifrunde zu Warnstreiks in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten aufgerufen – also Beschäftigte in Kindertagesstätten und sozialen Diensten, wie der Behindertenhilfe, sowie in Schulhorten der Städte und Gemeinden. In ganz Deutschland sind am Dienstag parallel zu diesen Warnstreiks auch Kundgebungen der Beschäftigten geplant.