Für Thost steckt in der Novelle, mehr als einer Person das "kleine Sorgerecht" übertragen zu können, zwar viel Potenzial, dennoch bringt das aus ihrer Sicht vor allem Zwei-Mütter-Familien kaum weiter. Hier wünscht sie sich die Möglichkeit der gleichberechtigten Elternschaft von Geburt an. Aktuell gilt die leibliche Mutter als alleinerziehend ab der Geburt. "Da ist es so, dass dann die nicht-gebärende Mutter ein diskriminierendes Stiefkind-Adoptionsverfahren durchlaufen muss, und in dieser Zeit ist das Kind gar nicht geschützt. Wir wollen, dass wenn der alleinerziehende Elternteil stirbt oder verunglückt, das Kind nicht zur Adoption freigegeben wird." Die zweite Mutter habe nicht die Möglichkeit, das Kind zuhause zu behalten. Auch nicht als Ehepartnerin der leiblichen Mutter.

Bis zur Novellierung des "kleinen Sorgerechtes" kenne das Gesetz nur zwei Elternteile, Mutter und Vater, sagt Familienanwältin Ina Feige. Sie sieht in dem neuen Format durchaus auch Herausforderungen: "Es ist in meinem beruflichen Alltag schon schwierig genug mit nur zwei Elternteilen. Da gibt es so viele Themen und so viele Konflikte. Wenn mehr dazu kommen, wird es schwieriger, aber dennoch ist die Realität nun mal so, und da ist es immer hilfreich, wenn das Gesetz uns was an die Hand gibt, mit dem man arbeiten kann." Ab wann Ina Feige damit arbeiten kann, bleibt zunächst offen.