Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" hatten am frühen Donnerstagmorgen Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg blockiert. Wie der NDR berichtet, schnitten in Hamburg zehn Beteiligte Zäune auf und klebten sich an vier Stellen auf das Rollfeld. Dutzende Flüge wurden gestrichen, es kam zu erheblichen Verspätungen. Dem NDR zufolge war der Flugbetrieb in Hamburg von sechs Uhr morgens bis kurz vor zehn Uhr unterbrochen. Die Polizei ermittle unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. In Düsseldorf hatte die Polizei die Aktion frühzeitig aufgelöst.