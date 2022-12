Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte die Hausdurchsuchungen in sieben Bundesländern wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung veranlasst. Dabei wurden nach eigenen Angaben umfangreiche schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger beschlagnahmt. Die Durchsuchungsbeschlüsse seien gegen elf Unterstützer gerichtet gewesen, hieß es.

Eine vor wenigen Tagen im Internet gestartete Petition mit dem Titel „Werde Teil der kriminellen Vereinigung 'Letzte Generation'“ verzeichnete bis Mittwochmittag mehr als 1.200 Selbstbezichtigungen. In der Petition an die Staatsanwaltschaft Neuruppin heißt es unter anderem, mit der Unterschrift werde der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass auch die Unterzeichner Teil der „kriminellen Vereinigung“ seien.

In Berlin blockierten Klimaschutz-Demonstranten nach Polizei-Angaben in knapp einem Jahr 276 Mal Straßen, dazu kamen weitere strafbare Aktionen. Etwa 500 aktive Anhänger der Letzten Generation sind in Berlin bislang von der Polizei erfasst worden.