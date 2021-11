Dr. Eckart von Hirschhausen "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz"

Eckart von Hirschhausen: Es gibt plötzlich Tropenkrankheiten mitten in Europa. Wir haben eine Malaria übertragende Mücke in Baden-Württemberg gefunden. Wir machen mit unserer Stiftung und der Charité Berlin gerade eine Studie, was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an neuen Tropenkrankheiten mitten in Deutschland erwarten müssen. Das ist etwas, worauf ich in meinem Studium null vorbereitet wurde. Ich engagiere mich jetzt auch, dass diese Themen Klimawandel und Gesundheit viel stärker in die Ausbildung kommen. Aber es ist ein dickes Brett. Die Medizin ist auch gebäudetechnisch null vorbereitet, auf das was kommt. Wir haben Altenpflegeheime und Krankenhäuser, die keine Klimaanlage, keine Kühlung kennen. Die wurden in einer anderen Zeit gebaut. Keiner dachte darüber nach, was passiert mit der Hitze, wenn die dort gefangen ist. Was passiert mit den Mitarbeitenden, was passiert mit den vulnerabelsten Menschen, also den Älteren und Kranken? Und das sind alles Themen, die eigentlich Milliarden Investitionen brauchen. Jetzt. Und das regelt auch kein Markt. Kleiner Hinweis auf die Regierungsbildung ...