"Tschüss Kohle, hallo Zukunft": Eine Stadt im Wandel

Perspektivisch sollen alle Kraftwerke ausgehen. Wie wird es in und um Hohenmölsen dann aussehen? Wo kommt künftig die Energie her? Wo entstehen neue Arbeitsplätze? "Wir werden nach wie vor damit leben, dass unsere Landschaft durch Energie gekennzeichnet ist. Das, was der Bergbau hinterlässt, sind rekultivierte Landschaften. Aber die Energie der Zukunft sind erneuerbare Energien und das sehen wir heute schon", erklärt Haugk. Es gebe in der Region eine Windkraftdichte, wie sie nirgendwo anders so zu finden sei.