"Tschüss Kohle, hallo Zukunft": Ein Ingenieur träumt von grünem Gas

Kräne drehen sich, Bagger dröhnen, als Thomas Brandenburg im dunkelblauen Mantel über seine Baustelle läuft. Der Manager der Stadtwerke Leipzig mäandert um ein paar Pfützen herum, seine braunen Lederschuhe sind für den Matsch eigentlich zu schick. Doch der 39-Jährige will etwas zeigen: "Wir stehen hier zwischen Alt und Neu. Auf der linken Seite ist das alte Kraftwerk, 1910 in Betrieb gegangen. Und auf der rechten Seite bauen wir gerade das neue Kraftwerk, das dann dieses Jahr in Betrieb geht."