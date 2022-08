Kommentar Wir müssen unsere Umwelt stärker schützen als die "Sixtinische Madonna"

Routinen durchbrechen, um wachzurütteln

Natürlich ist das "nur" eins von vielen Szenarien - auch Hoffnung hat die Klimaforschung zum Glück immer wieder zu bieten. Kernbotschaft: Wir sind noch handlungsfähig. Noch können wir umsteuern. Und vor allem müssen wir etwas tun.

Kunst ist nicht heiliger als unsere Lebensgrundlagen

So können wir die Aktion auch als Anlass nutzen, um über drängende aktuelle Fragen zu diskutieren. Wie sieht es etwa mit der juristischen Ahndung von Klimaverbrechen aus? So viel größer der Schaden hier ist, so komplex sind die Fragestellungen. Eine Überflutung wie im Ahrtal lässt sich nicht in einfacher Kausalität auf einen Akteur zurückführen. Bei Waldbränden mag man noch einen Brandstifter ausfindig machen - dass die Brände so verheerend sind, hängt aber mit vielen Faktoren zusammen.