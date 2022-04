Sachsen hat ein eigenes Netz aufgebaut, in dem inzwischen alle Kommunen des Bundeslandes eingebunden sind. "Das sächsische Verwaltungsnetz und das kommunale Datennetz sind am Eingang, am Übergang sozusagen zum Internet, also an der Grenze zur Bedrohungslage aus dem Cyberraum miteinander gekoppelt", erklärt Jörg Steinig. Es würden gemeinsame Dienste genutzt und durch eingebaute starke Abwehrmechanismen alle geschützt.